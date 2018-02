La fiecare 30 de secunde o femeie este batuta in Romania.

Pe 14 februarie, cand lumea sarbatoreste iubirea, Fundatia Mereu Aproape propune un eveniment puternic vizual: haideti sa umplem scarile muzeului de Istorie din Bucuresti cu pantofi rosii – unii dintre ei cu etichete cu numele celor care au fost ucise de parteneri. Pantofii rosii semnifica femeile care nu mai sunt printre noi, toate cazurile despre care stim fiecare ca sunt agresate sau abuzate in familie dar reprezinta si un indemn la a ne implica, de a nu ramane pasivi.

Asadar se apropie ziua in care ne luam pantofii rosii... citeste mai mult

