La doar 27 de ani, este cel mai bine platit CEO din lume Evan Spiegel este co-fondatorul Snapchat, si, la cei doar 27 de ani ar putea fi declarat cel mai bine platit CEO din lume, cu venituri totale de 638 milioane de dolari in 2017.

Spiegel a primit un premiu de 638 milioane de dolari in momentul in care parintele Snapchat, snap, a iesit in public. Pe langa aceasta suma, baiatul a mai primit 1 milion de dolari, in compensatii suplimentare pentru asigurari medicale si de viata si mai mult de 500.000 de dolari pentru costuri de siguranta personala.

