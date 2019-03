La doar 19 respectiv 21 de ani doi braileni se pot “lauda” cu o  cariera impresionanta in hotie

In ziua de 27.02.2019, politistii braileni l-au retinut pe un tanar, in varsta de 21 de ani, din Braila, banuit ca, in perioada 21 – 26 februarie, ar fi comis 4 infractiuni de furt calificat.

In fapt, in noaptea de 26 februarie 2019, la ora 23:50, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au depistat, pe raza municipiului, pe tanarul in cauza, banuit ca, in urma cu putin timp, incercase sa sustraga bunuri dintr-o societate comerciala din Braila.

Acesta a fost condus la sediul Politiei Municipiului, unde, in urma cercetarilor efectuate de catre politistii din cadrul Biroului...