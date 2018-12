A mai trecut un an. Cu bune sau cu rele, peste 2018 se trage cortina unui an de răscruce. Un an în care România a sărbătorit un secol de la Marea Unire, un eveniment plin de încărcătură istorică, dar şi de aşteptări. Un an în care am visat, am sperat, ne-am revoltat, dar nu am reuşit să facem mare lucru pentru a schimba ceva în ţara asta bântuită de Crivăţul neputinţei. La cumpăna dintre ani, ar trebui să trag linie şi să fac bilanţul. Să pun în balanţă realizările şi înfrângerile, bucuriile şi durerile, plusurile şi minusurile... De la o vreme însă, mai toate... citeste mai mult