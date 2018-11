Primul ajutor acordat la timp face diferența între viață și moarte. Cazurile medicale grave din Craiova vor avea o șansă în plus. Statisticile arată că în fiecare an, 70 000 de români își pierd viața pentru că nu sunt resuscitați la timp.

Defibrilatoare automate pentru craioveni EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: În acest context, proiectul "Există un erou în fiecare dintre noi" își propune amplasarea a cinci defibrilatoare automate in zone aglomerate din oraș.

Unul dintre defibrilatoare a fost montat la Aeroportul din Craiova. Alte patru vor fi amplasate la Electroputare Parc, Mercur... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 23 , Sursa: TVR in