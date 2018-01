La copii si la adolescenti smartphone-ul si mancarea proasta creeaza dependenta Doi actionari ai Aplle au cerut recent, printr-un curier, interventia celebrei companii pentru a reduce dependenta de ecran a copiilor si adolescentilor

Este la moda ca marile companii sa se arate responsabile social si grijulii fata de clienti. Se discuta despre pastrarea sanatatii, conservarea unui mediu curat, satisfactia clientilor in viata de zi cu zi, etc, etc. Problema este ca marcarea pozitiva a responsabilitatii sociale aduce si puncte la cotarea in bursa. Acest lucru – a te arata responsabil - s-a intamplat recent, si a facut valuri, in SUA. Pe 6 ianuarie, doi... citeste mai mult

