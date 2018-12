La Cluj se fac cursuri speciale de potcovit. Printre cei care predau sunt și specialiști francezi

La Cluj se fac cursuri speciale de potcovit! Cei care învață acest meșteșug sunt chiar studenți ai Universității de Științe agricole și medicină veterinară iar printre cei care predau sunt și specialiști francezi.

La Cluj se fac cursuri speciale pentru potcovari Charles are 26 de ani și a venit la Cluj să predea ceea ce știe foarte bine: cum se potcovește un cal.

"Mi-am dorit să devin potcovar pentru că părinții mei au avut un centru ecvestru. Am decis să lucrez alături de ei, dar să fac ceva profitabil. Tocmai de aceea am decis să devin potcovar" - Charles...

