S.T.,din Iasi: „Sint un mare fumator si am incercat de citeva ori sa renunt la tigari, dar nu am reusit. Ma gindeam sa incerc tigara electronica, dar am auzit ca nu ajuta foarte mult si ca ar fi si foarte toxica. Ce ma sfatuiti? Am inteles ca sint si...

Ziarul de Iasi, 8 Februarie 2012