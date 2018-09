Deşi încă la un an distanţă, totuşi alegerile prezidenţiale bat la uşă cu insistenţă cerându-le partidelor să declare starea de urgenţă. Cu toate că fiecare preşedinte s-a plâns că nu are destule prerogative pentru a-şi îndeplini sarcina de „părinte al patriei”, de „tătuc”, de primă vioară sau de ce vrem noi, niciun partid nu are liniştea necesară pentru a guverna dacă nu are preşedintele de partea lui.

Preşedintele este şi cuiul lui Pepelea, este zmeul cel rău, dar şi zâna cea bună.

