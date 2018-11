Am învăţat că “un carcter este o voinţă perfect educată!”. Mi-am adus aminte de acest adevăr, privindu-l în ochi pe primarul comunei Căuaş, domnul Roca Marius Andrei, cu jumătate de oră înainte de sărbătoarea sfinţirii drapelului României, înălţat pe un frumos catarg ce stă pavăză monumentului eroilor căzuţi în luptă pentru libertatea ce o avem azi! Din discuţiile cu primarul Marius Roca am aflat că domnul Florin Mulcuţan are un merit deosebit în organizarea acestui eveniment, fiind fiu al satului Căuaş, este total implicat în binele mers al comunităţii.

Am discutat multe lucruri cu primarul şi mi-am dat seama că este “omul pentru oameni!”. Este... citeste mai mult