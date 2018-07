Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului său pentru securitate naţională, John Bolton, să îl invite la Washington pe preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunţat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, într-un mesaj în reţeaua Twitter.

Donald Trump - Vladimir Putin, la summit-ul G20. Arhivă / FOTO: en.kremlin.ru "Preşedintele Trump i-a cerut lui @Ambjohnbolton să îl invite pe preşedintele Putin la Washington, la toamnă, iar aceste discuţii au deja loc", a scris Sanders.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs.... citeste mai mult

