Cum nimeni din conducerea CJP Ialomiţa nu s-a gândit să ofere un comunicat de presă, iar “pe surse” nu toate informaţiile sunt veridice, am aşteptat şi…iată ce ne-a declarat, azi, domnul Voicu – directorul instituţiei ce a fost prădată ziua în amiaza mare… „ …Înlocuitoarea casierei, aşa cum prevede Fişa postului, ne-a anunţat că i-au dispărut aproximativ 100.000 lei din casierie, timp în care ea a ieşit 10-15 minute din casierie şi a constatat când s-a întors că a uitat să încuie uşa. Din acel moment, fiind vorba despre furt, am declanşat procedura. Am chemat Poliţia, au luat amprente, au luat... citeste mai mult

acum 18 min. in Locale, Vizualizari: 10 , Sursa: Ziarul Stirea in