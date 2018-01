Câștigător al Premiului pentru Regie în cadrul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană de la Brașov, ediția 2017, regizorul Vasile Nedelcu a început, la Teatrul “Sică Alexandrescu”, repetițiile pentru spectacolul “MINCINOSUL” de Carlo Goldoni.

După succesul spectacolului “What Shall We Do With The Cello? / Și cu violoncelul ce facem?” de Matei Vișniec, prezentat în cadrul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporană de la Brașov, ediția 2017, Vasile Nedelcu, regizorul de origine româna stabilit în Marea Britanie, a acceptat invitația de a monta, după mai bine de 10... citeste mai mult

