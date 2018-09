La Braila, cutitul nu taie gluga de ciocani / Taie americani!

Trei atacuri cu cutitul in mai putin de o luna. Ne-am intors de unde am plecat: la "orasul cutitarilor". Cu siguranta, declaratiile ametitului de Dragomir sunt soptite de Ionica Gusatu, cum ca ne face orasul de ras. Dar de ras ne faci tu, ba, ca tii in poala Politia Locala. Niste grasi care nu pot alerga nici macar dupa melci. Prin urmare, taci dracului din gura, ba Mareane!

Cand PSD a facut de cacao tot ATOP-ul sustinand, dupa spusele lui Gluga, ca "vom mentine" rata infractionalitatii, toti au sarit de cur in sus ca am ceva cu Politia.

N-am nimic cu Politia, dar cu unii politisti am, da, am! Cand se infoaie ei si sar in sus de la te... citeste mai mult