La Braila avem program functional de tromboliza dar nu avem pacienti de tratat / Sa fie cetatenii prea sanatosi?

Avem programe moderne de tratare a pacientilor la Braila dar cetateni mult pre sanatosi pentru a pune in folosinta aparatele. Procedura de tromboliza este pusa la punct dar nu avem pacienti de tratat.

In cadrul vizitei sale la Spitalul Judetean Braila, Sorina Pintea a dorit sa stie de ce nu functioneaza procedura de tromboliza in spital. Directorul medical, Alina Neacsu a preluat cuvantul sustinand ca “Avem tot ceea ce inseamna program de tromboliza conform modului de administrare. Dar asteptam pacienti eligibili. Din ianuarie nu a... citeste mai mult