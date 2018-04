Dupã ani buni de asteptare, in sfarsit, apar si vestile bune pentru barlãdenii care au depus cereri pentru locuinte ANL sau vor sã isi ridice o casã. Astfel, conducerea Primãriei Barlad a anuntat, luni, cã in urmã cu cateva zile a emis autorizatia de construire a celor trei blocuri (cu un total de 120 de apartamente) pe care Agentia Nationalã pentru Locuinte le va ridica in curand in cartierul Bariera Puiesti. La nivel central, acolo unde a fost organizatã si licitatia pentru desemnarea constructorului, mai urmeazã doar a se preda amplasamentul si, astfel, investitia propriu-zisã poate... citeste mai mult