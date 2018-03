La Bansko se poate, pe Nedeea nu…s-a vrut

La secția 1 din Constanța, se votează în alb. „Nu am fraudat cu nimic”, a spus Iacob Mihaela, președintele secției de votare nr 1, din cadrul Colegiul Mihai Eminescu. „Poate am greșit. Nu am vrut să fraudez cu nimic. Am dat aceste procese verbale...

Ziua de Constanta, 5 Iunie 2016