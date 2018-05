La 70 de ani, Mugur Isarescu nu mai vrea sa fie guvernator al BNR De anul viitor, titulatura de guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, nu va mai fi asociata cu Mugur Isarescu.

Asta pentru ca domnia sa a declarat, luni, ca nu ia in calcul un nou mandat de guvernator al Bancii Nationale, intrucat are 70 de ani.



"Nu mai pot. Am 70 de ani, nu?" - a declarat Isarescu, adaugand ca ramanerea sau plecarea sa de la carma BNR conteaza mai putin.



In schimb, sunt esentiale soliditatea si credibilitatea Bancii Nationale a Romaniei.



"In afara de dobanzi, curs, rezerva minima obligatorie si lucrul cu pietele, credibilitatea este instrumentul principal cu care lucram", a...