La 23 de ani, un brailean avea o bogata experieta in … furturi

La data de 12 martie, politistii braileni l-au depistat, in statia CFR Faurei, pe un brailean ce era urmarit la nivel national, pe numele sau existand un mandat de arestare preventiva.

In cursul zilei de ieri, politisti din cadrul Postului de Politie Transporturi Faurei l-au identificat, in statia CFR Faurei, pe un tanar, in varsta de 23 de ani, din Braila.

In urma verificarilor efectuate, acestia au constatat ca figureaza ca fiind urmarit la nivel national, pe numele sau existand un mandat de... citeste mai mult

