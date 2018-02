La 20 de ani de activitate in tara noastra, Porsche Romania are rezultate record pentru perioada post-criza Porsche Romania, cel mai mare importator auto local, aniverseaza 20 de ani de activitate, timp in care a livrat clientilor 455.055 de autoturisme purtand marcile Volkswagen, Audi, Seat si Skoda.

Compania a incheiat anul 2017 cu rezultate record pentru perioada post-criza. Astfel, cifra de afaceri a crescut pana la 638 milioane de euro, cu 16% mai mult fata de 2016, iar numarul total de unitati vandute pe piata din Romania, in 2017 a fost de 1.569, reprezentand o crestere de... citeste mai mult

