La 18 ani, vrea o afacere de 2 milioane de euro La doar 18 ani, un tanar si-a lansat propria firma de curierat „The Wolf Logistics”. Cu o investitie de doar cateva sute de euro, a reusit sa porneasca aceasta afacere.

In aceeasi perioada, in anul 2017, el a lansat un alt business care i-a adus afaceri de 50.000 de euro, cu profitabilitate de 10%, in doar doar doua luni.

The Wolf Logistics ofera solutii de transport national si international cu predilectie in zona de produse cu gramaj si valoare mica. Practic, prin aceasta companie, se asigura transport catre orice destinatie de pe glob la... citeste mai mult