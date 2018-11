Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Şova, a declarat că proiectul său referitor la legarea Gării de Nord de Aeroportul Otopeni pe calea ferată se va finaliza înainte de anul 2020. Potrivit lui Şova, majoritatea procedurilor sunt în derulare, iar autorizaţiile necesare sunt deja obţinute.

"Este un proiect al meu şi voi băga trenul în Aeroport. CFR Infrastructură deja are în licitaţie dublarea căii ferate vechi, are studiul de fezabilitate pentru segmentul nou definitivat, pregăteşte caietul de sarcini pentru execuţia lucrărilor. Este un caiet de sarcini pe care am solicitat să îl facă de aşa manieră încât cei care vor câştiga licitaţia să fie... citeste mai mult