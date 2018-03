L'Equipe: Radwanska s-a jucat cu nervii Simonei Halep

Simona începuse bine meciul, a pierdut incredibil în tie-break, unde a condus cu 5-1, iar setul al doilea a fost total la discreţia polonezei."Cheia meciului a fost primul set. Am fost în faţă, am greşit, am revenit apoi. Am jucat fiecare minge...

Adevarul, 29 Octombrie 2015