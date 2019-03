Fostul procuror-şef al DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, sâmbătă, că nu a cerut sprijinul Guvernului atunci când a decis să se înscrie în cursa pentru şefia Parchetului european şi că se aştepta la o campanie negativă îndreptată împotriva sa, potrivit Agerpres.

Laura Codruţa Kövesi 'Nu am avut aşteptări (de la Guvern - n.r.). Eu nu am cerut sprijinul Guvernului, nici nu m-am aşteptat să mă susţină, mă aşteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar am apreciat foarte mult că am avut posibilitatea în Parlamentul... citeste mai mult

acum 17 min. in Actualitate, Vizualizari: 6 , Sursa: TVR in