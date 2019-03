Cântăreaţa Kylie Minogue a participat sâmbătă alături de aproximativ 500.000 de persoane la tradiţionala paradă organizată în fiecare an de comunitatea LGBT din Sydney cu ocazia sărbătorii Mardi Gras, informează AFP.

Homosexuali, lesbiene, travestiţi, poliţişti, salvamari şi motocicliste din asociaţia Dykes on Bikes s-au alăturat miilor de persoane care au defilat sâmbătă pe străzile din metropola australiană cu ocazia celei de-a 41-a ediţii a Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras. Tema ediţiei din acest an a fost cuvântul "Fearless"... citeste mai mult