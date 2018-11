Kylian Mbappe (19 ani), al patrulea favorit la câștigarea Balonului de Aur, crede că Messi și Ronaldo nu ar trebui să își adjudece încă o dată distincția din cauza Campionatului Mondial sub așteptări.

"Nu cred că Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo merită Balonul de Aur anul acesta. În 2018 am avut un Campionat Mondial, iar turneul ăsta cred că are un cuvânt important de spus.

Dacă ne-am uita strict la prestațiile individuale, la calități, este evident că nimeni nu e mai bun decât ei doi. Messi cred că are cele mai multe goluri din Europa, iar Ronaldo e cel mai bun marcator din Liga

