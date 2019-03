Una dintre întrebările transmise de CEDO părţilor, lui Kovesi şi guvernului României, face referire chiar la cauza Baka vs. Ungaria, arată g4media.

„Este articolul 6 paragraful 1 (dreptul la un proces echitabil – n.r.) din Convenţie aplicabil din perspectivă civilă în prezentul caz (vezi Baka vs. Ungaria, nr. 20261/12, 23 iunie 2016)?”, se arată în descrierea cauzei Kovesi vs Romania. Până pe 19 martie, Guvernul are posibilitatea să ajungă la o înţelegere cu Kovesi, în caz contrar, Executivul de la Bucureşti are 6... citeste mai mult

acum 21 min. in Politica, Vizualizari: 13 , Sursa: Adevarul in