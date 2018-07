"Am fost procuror şef al DNA timp de 5 ani şi tot ce am realizat am consemnat într-un raport care va fi făcut public în cel mai scurt timp şi va putea fi studiat pe site", a declarat Laura Codruţa Kovesi.

"Despre mine vă pot spune că am luat act de decretul de revocare din funcţia de procuror şef DNA şi începând de astăzi nu voi mai lucra în Direcţia Naţională Anticorupţie. Voi rămâne procuror",a mai spus Kovesi.

În timpul declaraţiilor de presă, alături i-au stat procurorii din DNA.... citeste mai mult

