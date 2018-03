Kovesi: Un miliard de euro trebuie sa intre in bugetul statului in urma investigatiilor DNA Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sustine ca circa un miliard de euro trebuie sa intre in bugetul statului in urma investigatiilor DNA.

Mai multe despre DNA, miliard, investigatii, laura codruta kovesi, bugetul statului Captura foto: YouTube Politica citeste mai mult

azi, 00:28 in Politica, Vizualizari: 37 , Sursa: 9am in