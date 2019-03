Laura Codruţa Kovesi a fost inculpata şi plasată sub control judiciar de către Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), joi seară, după mai bine de 6 ore de audieri într-un dosar instrumentat de procurorul Adina Florea.

Potrivit ziare.com, fosta şefă DNA nu are voie să părăsească ţară fără aprobarea procurorului care se ocupă de acest dosar, şi de asemenea, Laurei Codruţa Kovesi i s-a interzis să mai lucreze că procuror, , până la ridicarea măsurii controlului judiciar.

„Procurorul de caz mi-a interzis să vorbesc cu presa. (...) Este o măsură de a-mi închide gura”, a declarat joi seară, Laura Codruţa Kovesi la ieşirea de la audieri, fără a preciza dacă are şi... citeste mai mult

azi, 10:30 in Eveniment, Vizualizari: 19 , Sursa: Adevarul in