După șase ore de audieri la Secţia de investigare a magistraţilor, fosta şefă a DNA a fost pusă, joi, sub control judiciar.

„În acest moment am interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul pentru care am fost astăzi citată. (…) Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, şi nici cu privire la acest dosar. (…) Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă”, a declarat ea presei, argumentând că „probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcţie (şefă a Parchetului... citeste mai mult

