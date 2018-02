Kovesi: Nu am niciun motiv sa-mi dau demisia; am respectat legea in tot ce am facut Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut.

