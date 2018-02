Kovesi: Nu am dovada ca vreunul din procurorii de la Ploiesti si-a indeplinit necorespunzator atributiile de serviciu Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca nu are in acest moment dovada ca vreunul dintre procurorii de la DNA Ploiesti si-a indeplinit in mod necorespunzator atributiile de serviciu, aratand ca Inspectia Judiciara (IJ) va stabili daca legea a fost incalcata sau nu.

