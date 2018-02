Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a anunţat miercuri, la prezentarea raportului de activitate pe 2017, că procurorii anticorupţie au soluţionat anul trecut peste 3.800 de dosare, ceea ce reprezintă un record de la înfiinţarea instituţiei.

Citește și: Klaus Iohannis: Felicitări pentru întreaga activitate a DNA! Cifrele nu mint!

"Este un moment în care analizăm ce am făcut bine, analizăm ce nu am făcut bine și ce am greșit. Este important că analiza noastră poate fi utilă pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea corupției din România.

Anul 2017 a fost un an dificil în lupta împotriva corupției. Însăși demersul... citeste mai mult