Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat miercuri, la prezentarea bilanţului pe 2017, că demersul de a lupta împotriva corupţiei a fost puternic contestat şi a fost pus sub semnul întrebării.

"Este un moment în care analizăm ce am făcut bine, analizăm ce nu am făcut bine, ce am greşit. Este important că analiza noastră poate fi utilă pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea corupţiei în România. Anul 2017 a fost un an dificil în lupta împotriva corupţiei. Însăşi demersul de a lupta împotriva corupţiei a fost puternic contestat. Şi a fost pus sub semnul întrebării. (...) Ne punem întrebarea:... citeste mai mult

