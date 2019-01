„Nu e vorba de bani, nu am cerut asta pentru obţinerea unor despăgubiri. E o chestie de principiu. Mi-au fost încălcate anumite drepturi fundamentale: dreptul la apărare, la un proces echitabil. Într-o procedură în care eu nu eram parte, nu am fost citată şi nu am avut dreptul să îmi fac apărarea, mi s-a aplicat sancţiunea revocării de către CCR, cu toate că în legea CCR această sancţiune nu e prevăzută. E o chestiune de principiu. Mai mult, a fost o decizie definitivă, ea nu poate fi atacată. Doresc stoparea îngenuncherii... citeste mai mult

