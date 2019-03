Laura Codruţa Kovesi a vorbit după audierea de la Secţia care investighează abuzurile magistraţilor, despre șansele pe care le mai are pentru funcția de șefă a Parchetului European.

„O să vedem ce se va întâmpla, cât de mult vor afecta. Ele au fost făcute în mare grabă, mi s-au încălcat toate drepturile. Nu știu dacă e necunoaștere sau rea credință. (...) Întotdeauna am fost corectă, am respectat legea. Activitatea procurorilor din România este foarte respectată la nivel european”, a spus Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi a fost joi în faţa anchetatorilor de la Secţia care investighează abuzurile magistraţilor. Fosta şefă a DNA a dat explicaţii în dosarul în...

