Kovesi, despre propunerea de revocare: Motivele invocate sunt nereale, nedovedite in niciun fel, netemeinice Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat marti la CSM ca motivele invocate de ministrul Justitiei in propunerea de revocare a sa din functie sunt "nereale, nedovedite in niciun fel, netemeinice si unele dintre ele sunt simple sustineri care nu se confirma cu nimic din realitate".

Mai multe despre revocare, motive, propunere, laura codruta kovesi Business citeste mai mult