Declaraţii L.C. Kovesi

- În primul rând cazul Microsoft este din 2013. DNA a primt sesizare despre fapte vechi. Noi am fost nevoiţi sa dovedim fapte din urma cu zece ani.

- Pentru o parte dintre ministri faptele s-au prescris. Procurorul a calculat prescriptia fata de data la care s-au făcut plăţile în dosar. Practica judicară era neunitară în acel moment. Pentru o parte de ministri a început ancheta după ce faptelă s-au prescris. Când am costatat am sesizat Inspecţia Judiciară. . Atât pot să fac.

- Oricum în cele patru dosare s-au luat măsuri asiguratorii. În momentul în care se

