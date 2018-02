Kovesi, despre coruptia in Romania: Poate fi rezolvata daca efortul investigativ al procurorilor este dublat de masuri de prevenire Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este de parere ca problema coruptiei in Romania nu va putea fi rezolvata doar arestand inculpati, trimitand functionari in judecata sau obtinand condamnari.

Mai multe despre coruptie, prevenire, inculpati, laura codruta kovesi Politica citeste mai mult

azi, 18:23 in Politica, Vizualizari: 35 , Sursa: 9am in