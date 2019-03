„Au fost destule, şi ameninţări, şi presiuni, şi hărţuiri şi încercări de intimidare. Este celebru şi acel caz cu firma Black Cube. Ştie deja toată lumea ce s-a întâmplat. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea din Parlamentul European, de la Bruxelles, la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare extrem de ciudată. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aş avea motive să mă tem. Am fost încurajată de procurori şi judecători şi mai ales de la cunoscuţi. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiţie. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandarile... citeste mai mult

