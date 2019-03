Laura Codruţa Kovesi susţine că nu i-au fost respectate drepturile în cel de-al doilea dosar în care a fost pusă sub urmărire penală. La ieşirea de la SIIJ, fosta şefă a DNA a susţinut că nu a fost citată legal şi nu a avut dreptul la avocat.

"Nu am avut acces la absolut niciun document din dosar. Mi s-a citit o acuzaţie, mi s-a că aş fi condus un grup organizat format din procurori din DNA. Ştim cu toţii că procurorii din cadrul DNA au fost recrutaţi printr-un inverviu, cu avizul CSM. Nu am citit acuzaţia, nu am văzut acuzaţia, pot doar să vă spun că am contestat această activitate. Nu am fost citată legal, nu mi s-a oferit... citeste mai mult