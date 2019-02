”Am aflat prin intermediul presei ca voi fi citata pentru audiere la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie. Dupa ce a aparut stirea in presa am primit si o citatie scrisa pentru a ma prezenta in data de 7 martie 2019 la aceasta sectie pentru audiere”, a declarat Kovesi pentru publicaţia online G4Media.ro.

În data de 7 martie, în cadrul conferinţei preşedinţilor din Parlamentul European – liderii grupurilor politice şi preşedintele forului – urmează să se decidă următorii paşi de urmat în privinţa numirii procurorului-şef european înainte de demararea negocierilor cu Consiliul Uniunii. Laura Codruţa Kovesi a fost... citeste mai mult

