Kosovarii au declarat ca ideea schimbului de teritorii este „aventura personala si solitara” a lui Thaci, pentru care acesta nu are mandat, relateaza AFP.

Thaci si presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, au discutat in august ideea modificarii frontierei intre Kosovo si Serbia, dar nu au intrat in detalii. Nationalistii kosovari se opun oricarei intentii in acest sens, iar Kurti a reafirmat ca proiectul sau politic prevede unirea tuturor albanezilor. La mitingul de sambata multi protestatari au purtat steaguri albaneze sau pancarte cu texte impotriva „targului cu... citeste mai mult