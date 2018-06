Konica Minolta Business Solutions anunță achiziția Grupo Meridian. Compania spaniolă este un specialist în furnizarea de soluții pentru tehnologia informației, comunicații, consultanță tehnologică, externalizare, securitate IT și dezvoltare de software. Acest lucru o face perfectă pentru consolidarea poziției Konica Minolta ca furnizor de servicii IT complete, pe piața spaniolă și în afara acesteia.

Fondată în 1999, Grupo Meridian din Madrid oferă clienților săi atât în ​​Spania, cât și în întreaga Uniune Europeană soluții IT și tehnologice care se potrivesc perfect afacerii lor - toate dintr-o singură sursă unificată. Aceasta deține un portofoliu variat de... citeste mai mult

