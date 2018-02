Trendul mașinilor electrice nu ocolește pe nimeni, nici măcar pe producătorii de mașini ultrasportive și exclusiviste, respectiv Koenigsegg în cazul de față. În urmă cu doi ani, marca scandinavă a lansat Koenigsegg Regera (detalii aici), cea mai puternică mașină de serie produsă vreodată de constructorul suedez și un rival direct pentru Bugatti Chiron.

Spre deosebire de Chiron, care mizează pe un motor tradițional, Regera are sub capotă un sistem hibrid care dezvoltă în total 1520 de cai putere și 2000 Nm, deci cu 20 CP și 400 Nm în plus față de Chiron.

La baza pachetului se află un motor V8 Twin Turbo care scoate 1115 CP, dar care este ajutat de două... citeste mai mult

