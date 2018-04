Miercuri, 11 Aprilie, 10:05

Liverpool a învins-o în dublă manșă pe Manchester City, scor 2-1 și 3-0, și s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor alături de AS Roma, care a reușit o revenire de senzație în fața Barcelonei.

Lui Jurgen Klopp, managerul "cormoranilor", nu i-a venit să creadă când a auzit că AS Roma s-a impus cu 3-0 pe teren propriu după ce în tur pierduse cu 1-4.

"Urcam scările şi cineva mi-a spus de eliminarea Barcelonei. Am crezut că e o glumă. Nu e vorba că nu respect Roma, e o echipă fantastică. Pur şi simplu nu mă aşteptam la asta, dar credeam că este posibil.

L-au pierdut pe Mo Salah şi sunt în semifinale, e un lucru mare. Champions League nu... citeste mai mult

