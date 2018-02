Joi, 15 Februarie, 00:43

Liverpool i-a produs miercuri seară lui Porto cea mai grea înfrângere europeană din istoria clubului, 0-5. Antrenorul "cormoranilor" a fost, evident, extrem de fericit după meci, remarcându-l pe scoțianul Andy Robertson într-un mod amuzant.

"Jucătorii au fost fantastici, e un rezultat posibil doar când toată echipa joacă extraordinar și așa a fost. Am fost foarte maturi, profesioniști, agresivi când a trebuit, ne-am apărat bine, am contraatacat excelent și am ținut de minge.

Roberston a fost foarte...