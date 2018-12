Liverpool a trăit periculos în meciul cu Napoli pentru că nu şi-a fructificat ocaziile de gol. Drept urmare, Jurgen Klopp a ajuns la conferinţa de presă, având pulsul la 140!

„Încă sunt plin de adrenalină! Băieţii au jucat foarte bine. Am jucat cu intensitate. Am fi putut înscrie mai mult. N-am scăzut niciodată în intensitate. Golul a fost incredibil. Salah a marcat un gol incredibil. A fost un meci nebun, cu contraatacuri, dar am fost pregătiţi“, a comentat tehnicianul celor de la Liverpool.

„Nu mă interesează cine va fi. Până cu ceva timp în urmă, nici nu ştiam dacă...

