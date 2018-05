Antrenorul echipei engleze de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a declarat că meciul cu AS Roma a fost unul epic, dar formaţia sa va fi pregătită pentru finala Ligii Campionilor.

„A fost epic, da! Felicitări echipei AS Roma. Ce performanţă, ce «come back», ce curaj! Au riscat, au fost pedepsiţi, au avut şi ghinion. Nu am încheiat meciul cu un al treilea gol marcat şi ştiam că păstrează speranţe. Şi au marcat încă două goluri”, a declarat Klopp după eşecul cu 2-4 de pe Stadio Olimpico.

„E pentru prima oară când nu suntem la fel de buni pe cât putem. Am avut nevoie de şansă şi am avut. Dar cred că am meritat să ne calificăm (în finală). Prelungirile ar fi fost o nebunie. 7-6 (la general) e... citeste mai mult

